Wie schon in den Vorjahren auch bot das Jugendhaus Parey in den Sommerferien ein buntes Programm für die Ferienkinder. Die Angebote reichten von diversen Kreativwerkstätten und einem Kochstudio über Besuche im Kloster Jerichow und ein Anglercamp bis hin zum Graffiti-Workshop.

Parey - Nach vier Wochen endete am Mittwoch das Ferienprogramm im Jugendhaus Parey. Die Ferienkinder können auf vielfältige Angebote zurückblicken.

„Wir konnten auch einige neue Kinder bei uns begrüßen“, so Ulrike Paul, Leiterin des Pareyer Jugendhauses.

Mit der Kreativwerkstatt „Filzen“ startete das Jugendhaus Parey in die Veranstaltungen in den Sommerferien. Unter der Anleitung von Gemeindepädagogin Margit Vogt bastelten die Ferienkinder Schlangen. Das Motiv hatten sie sich selbst ausgesucht. Zur Auswahl standen auch Schnecken.

Auch in diesem Jahr gehörte das Projekt „Aktiv auf dem Wasser“ wieder zum Ferienangebot des Jugendhauses in Parey. Teilgenommen haben Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 14 Jahren. Bewegung, egal wo, ist für alle Kinder und Jugendlichen wichtig. Auch deshalb hatte das Team um Jugendhausleiterin Ulrike Paul diesen Ausflug zu „Dein Lieblingsplatz“ wieder in sein Programm aufgenommen. Rund eine Stunde konnten die Mädchen und Jungen in zwei Tretbooten und auf einem Stand-Up-Board auf dem Gewässer umher fahren. Auf dem Rückweg gab es noch eine kleine Wasserschlacht.

Ein bisschen Sommerfeeling gab es bei der ersten Kreativwerkstatt „Summertime“. Die Idee dazu hatte Jugendhaus-Mitarbeiterin Kerstin Ott. Und so bastelten die Ferienkinder unter der Anleitung von Jugendhaus-Leiterin Ulrike Paul Beach-Schilder. Die Kinder konnten sich aussuchen, ob sie lieber ein Ostsee-Feeling oder etwas für den Garten haben wollen. Gebastelt wurde mit Naturmaterialien, um auch etwas für die Nachhaltigkeit beizutragen. Unter dem Motto „Summertime II“ fand eine weitere Kreativwerkstatt für die Ferienkinder statt. Dabei standen Bastelarbeiten für Kinder ab sechs Jahre im Mittelpunkt. Angefertigt wurden kleine Fensterbilder und Blumem-Mobile. Aus Perlen und Angelsehne fertigten die Mädchen und Jungen zunächst kleine Schnecken und später noch Armbänder an. Dabei konnten sie ihre eigenen Ideen mit einfließen lassen. Ein wenig Fingerspitzengefühl war beim Auffädeln der bunten Perlen auf die Angelsehne schon gefragt.

Die Ferienkinder besuchten auch die Ferienwerkstätten des Kloster Jerichow. Zunächst hieß das Thema „Heilkunde und Hygiene“. Hier wurden Zahnputzpulver, ein Honig- Rosmarin-Peeling und Seife hergestellt. Die Zutaten wurden aus dem Klostergarten gepflügt. Dann hieß das Thema „Sommerlicher Klostergarten – Kochen wie im Mittelalter“. Es wurde Kräuterbutter hergestellt, eine Maultaschensuppe gekocht, ebenso Buchweizenbrei mir roter Grütze. Alles wurde selbst zubereitet, außer die Maultaschen und das frische Brot.

Auch in einem Kochstudio mit dem Thermomix waren die Ferienkinder im Pareyer Jugendhaus aktiv. Unter der Anleitung von Nicole Schröder wurde unter anderem Gurkensalat zubereitet, der auch gleich verkostet werden durfte.

Auch in diesen Sommerferien gehörte wieder ein Graffiti-Workshop mit Graffiti-Künstler Christian Grams im Jugendhaus Parey zum Programm. Vier Mädchen und Jungen aus Parey und Ferchland beteiligten sich an dem Workshop.

Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren waren zum ersten gemeinsamen Projekt „Gewässerverbesserer – Angler für die Natur“ des Sportanglerclubs Parey/Elbe und Umgebung und des Jugendhauses Parey am Anglerheim Parey/Gladows Loch eingeladen. 15 Ferienkinder, darunter vier Mädchen, aus Parey, Derben, Hohenseeden, Güsen und Ferchland, beteiligten sich an dem Projekt. An beiden Veranstaltungstagen kamen auf die Mädchen und Jungen verschiedene theoretische und praktische Übungen zu. Ein Ziel des Projektes war es unter anderem, Kinder für den Angelsport zu begeistern.

Den Abschluss der Ferienaktivitäten bildeten zwei Kreativwerkstätten. Zum einen gab es eine Töpferwerkstatt mit Josie mit selbsttrocknendem Ton, bei der unter anderem Kekse, Brezeln und Schüsseln hergestellt wurden. Unter dem Motto „Jetzt wird’s bunt“ konnten beispielsweise Lesezeichen laminiert werden.

Am Wochenende präsentiert sich das Jugendhaus mit unterschiedlichen Aktivitäten beim 17. Elbauenfest und beim 8. Fest der Vereine der Gemeinde Elbe-Parey auf dem Festplatz.