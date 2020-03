Joe Carpenter spielt am 28. März live im Internet. Drei Lieblingslieder der Genthiner Volksstimme-Leser werden zu hören sein.

Genthin l Die Wahl ist getroffen, die Siegtitel stehen fest. In der vergangenen Woche waren Volksstimme-Leser und Facebook-Anhänger des Rathenower Sängers Joe Carpenter aufgerufen, ihre Lieblingslieder des Sängers zu wählen.

Die drei von den Fans gewählten Top-Titel wird Carpenter heute Abend in einem Facebook-Konzert präsentieren. „Außerdem gibt es zwei neue Lieder“, fügt der Sänger hinzu. Eines davon ist das Stück „Bauchgefühl“, dass modern arrangiert und doch ganz Carpenter-like produziert wurde. Seit gestern ist es in Online-Musik-Shops erhältlich. Außerdem kann der Titel in die Deutsche Hitparade des Radiosenders MDR Sachsen gewählt werden. Dort ist er als Neuvorstellung am Start. Auf der Internetseite des Senders ist die Abstimmung möglich. Carpenter ist also trotz Krise aktiv. Wenngleich er zugeben muss: „Im Moment fehlen mir natürlich Auftritte.“ Einer davon wäre heute Abend im Genthiner Kreishaus gewesen, der einstigen Heimat des Sängers. „Klar habe ich mich auf dieses ‚Heimspiel‘ gefreut, ich hätte gern mein neues Material vorgestellt.“

Treffen mit Udo Lindenberg

Wahrscheinlich hätte er auch vom Treffen mit seinem großen Idol Udo Lindenberg erzählt. Zwar gab es nicht den ersehnten Eierlikör mit Udo, aber einen persönlichen Kontakt: „Ich habe ihn im vergangenen Jahr am Rande eines Konzertes in Berlin im Rahmen eines Meet & Greet getroffen und ihn kurz gesprochen. Lindenberg habe sich begeistert von seinem Fan gezeigt, der auch durch ihn der Musik zugetan ist. „Mach so weiter, Yeah, immer wieder Yeah“, habe Lindenberg ihm in seiner typischen Art mit auf den Weg gegeben.

Vielleicht ist die Erinnerung an das Treffen und das Konzert mit 16.000 anderen Fans auch ein wenig Schwung für die derzeitige Durststrecke während der Corona-Krise, die öffentliche Konzerte unmöglich macht.

Neuer Termin für Konzert wird gesucht

Dabei ist Carpenter in seinen Konzerten ein echter Menschenfischer, einer der in der Menge baden kann und mit Musik und Witz unterhält. Heute Abend gibt es einen kleinen digitalen Ersatz für das übrigens nur aufgeschobene Konzert in Genthin. Denn derzeit wird ein neuer Termin gesucht .

Wer heute mit dabei sein möchte, hat die Möglichkeit um 20 Uhr auf der Facebook-Seite Joecarpentermusik vorbeizuschauen. Wer möchte, kann auch ein paar Kommentare hinterlassen und auf diesem Weg doch mit dem Künstler in Verbindung treten.