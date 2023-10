Genthin/Burg - Während die überwiegende Mehrheit gestern den Feiertag ohne arbeiten zu müssen genoss, wieselt Matthias Güttler mit besonderer Emsigkeit übers Gelände der Total-Tankstelle an der Berliner Chaussee in Genthin. Denn genau an diesem Tag hat er gemeinsam mit seiner Frau Jenny als neue Betreiber die fünf Wochen lang geschlossene Tanke in Genthin wieder eröffnet.

Auf den ersten Blick sieht alles mehr oder weniger aus wie früher. Auch das Personal ist das gleiche. Güttlers haben das Team in Genthin komplett übernommen. „Wir mussten vor allem im Untergrund viel an der Technik reparieren lassen“, sagt er der Volksstimme. Denn der vorherige Betreiber habe sich nicht sonderlich um die regelmäßige Wartung der Anlagen gekümmert. Die Zapfanlage für Lkw haben Güttlers defekt übernommen. Nun aber ist sie repariert und kann von den Truckern wieder angefahren werden.

Die Waschanlage und die SB-Boxen sind am Feiertag noch geschlossen, aber eben nur, weil sie an Feiertagen nicht laufen dürfen. Heute können sie wieder genutzt werden. Trotzdem füllt sich auf Güttlers Klemmbrett Seite um Seite mit Notizen. Tausend scheinbare Kleinigkeiten müssen noch erledigt werden. Vor allem im Shop-Bereich. Denn der muss nicht nur neu wieder aufgefüllt, die Warenströme neu organisiert werden. Güttler will ihn vergrößern für größere Warenmengen. Und ihn erweitern um eine Lotto-Annahmestelle, eine DHL-Packstation, vielleicht einen Amazon-Hub.

Die Güttlers haben harte Tage hinter sich. Das Licht ist aus, die Türen sind geschlossen, nichts geht mehr. Dieses Horrorszenario bot sich ihnen als neue Betreiber die Total-Tankstellen an der Berliner Chaussee jeweils in Burg und Genthin. Nach einer Inventur folgte der große Knall, auch wenn es nicht geknallt hat, wenn man so will. „Die Systeme haben nicht mitgespielt und uns sowie die Techniker vor eine große Aufgabe gestellt“, sagt Jenny Güttler. Mit ihrem Mann sowie einem Technikteam war sie in den vergangenen Tagen rund um die Uhr im Einsatz, um die Probleme zu beheben. Die Lage war so verzwickt, dass der Verdacht aufkam, eine Manipulation würde vorliegen. „Zum Glück kann dies ausgeschlossen werden und der Betrieb nun wieder anlaufen“, so die 27-Jährige.

Rückkehr ins Jerichower Land

Die Tankstelle in Burg konnte am Montag wieder Kunden bedienen, am Feiertag ist die Genthiner Tankstelle wieder geöffnet worden. Neben dem Ehepaar sind in Burg drei Mitarbeiter beschäftigt – eine Teilzeitkraft wird noch gesucht. In Genthin ist man komplett.

Für sie ist die Tankstellen-Übernahme gleichbedeutend mit einer Rückkehr ins Jerichower Land. Jenny Güttler ist in Burg geboren worden, lebt nun mit ihrem Mann in Magdeburg. Dort sei das Ehepaar über die Suche nach einem Pächter für eine Tankstelle an der Berliner Chaussee gestolpert. Man habe sich mit verschiedenen Mineralölkonzernen ausgetauscht, Total in Burg und Genthin sei es nun geworden. „Wir freuen uns auf viele Kontakte und Begegnungen, denn Tankstellen sind ein eigener kleiner Kosmos“, sagt das Ehepaar mit einer Stimme.

Ab heute können auch die SB-Waschboxen und die Waschanlage wieder benutzt werden. Foto: Susanne Christmann

Der Reiz sei so groß, ein Teil davon zu werden und sowie sich den verschiedenen Aufgaben zu stellen, dass es dafür Jobs in der Sozialpflegeversicherungs- und Logistik-Branche aufgegeben hat. „Durch die technischen Probleme der vergangenen Tage sind die Systeme nun auf Herz und Nieren geprüft, so dass demnächst hoffentlich nichts mehr dazu führt, dass der Betrieb gestört wird“, so die Hoffnung.

Ab Donnerstag wird neue Ware geliefert. „Sollte bis dahin etwas im Bestand fehlen, bitten wir um Verständnis“, sagt Jenny Güttler.