80. Geburtagstag Womit frühere Kita-Erzieherin in Neuenklitsche überrascht wurde

Gina Neumann, über 40 Jahre Erzieherin in der Klitscher und später in der Kleinwusterwitzer Kindereinrichtung, war am Dienstagabend der Star einer ganz besonderen Gratulationscour in Neuenklitsche.