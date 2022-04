Zabakuck: Alte Traktoren sind das Hobby von Hans Gille

Oldtimerfan Hans Gille besitzt selbst eine Awo und eine BMW, an den Kramer erinnert er sich aber heute noch

Zabakuck - Eine kleine, aber feine Oldtimer-Ausstellung gab es beim Herbst- und Trödelmarkt in Zabakuck zu sehen. Unter anderem zog der Kramer K 18, auch als Allesschaffer bekannt, die Betrachter in ihren Bann. Oldtimerfan Hans Gille aus Meßdorf besitzt zwar keinen Kramer, doch kann er sich erinnern, dass dieses Gefährt in seiner Kindheit eine gewichtige Rolle spielte.