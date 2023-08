Seit Tagen galt das Badeverbot an drei Stränden des Neustädter Sees in Magdeburg. Nun wurde das Verbot aufgehoben - mit Einschränkungen.

Badeverbot für Neustädter See aufgehoben: Nur noch Warnstufe 2 wegen Blaualgen

Badeverbot am Neustädter See: Nun wurde es von der Stadt Magdeburg wieder aufgehoben. Es besteht aber die Algenwarnstufe 2. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Das Badeverbot für den Neustädter See ist aufgehoben worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt Magdeburg hervor.

Ab sofort gilt demnach am Strandbad die Algenwarnstufe 2. Damit werde um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten, weil es an allen drei Badebereichen des Sees Schlierenbildungen mit Cyanobakterien (Blaualgen) gebe. Wegen dieser Bakterien komme es zu einer deutlichen Trübung des Wassers mit einer Sichttiefe von weniger als einem Meter.

Lesen Sie auch: Blaualgen und Badeverbot am Neustädter See in Magdeburg - Wann ist der Badebetrieb wieder möglich?

Badegäste sollen vor Ort von den Mitarbeitenden des Strandbades über mögliche Gesundheitsgefahren aufgeklärt werden. Warnhinweise sollen sich unter anderem an den Kassen und Rettungstürmen befinden, wie es von Seiten der Stadt heißt. Die Stadtverwaltung bittee darum, nach dem Baden die zusätzlich aufgestellten Duschen zu nutzen. Kontrollen des Zustandes der Wasserqualität erfolgten täglich.

Blaualgen können giftig sein. Insbesondere bei vorbelasteten Personen wie Allergiker, aber auch bei Kleinkindern kann es durch Verschlucken zu allergischen Reaktionen oder Hautreizungen kommen.