Praktikumssiegel in Halberstadt verliehen 17-jährige Alina: Dank der Harzer Praktikalotsen den richtigen Beruf gefunden

Bereits seit 2017 gibt es sie, die Praktikalotsen im Harz. Sie vermitteln den Kontakt zwischen Jugendlichen und Firmen, begleiten die Schüler und nehmen den Unternehmen formale Erfordernisse vor der Beschäftigung von Praktikanten ab. Was das für beide Seiten bedeutet, zeigte die jüngste Verleihung von Praktikumssiegeln an Harzer Firmen in Halberstadt.