Abenteurer und Entdecker kommen in Halberstadt voll auf ihre Kosten. Doch auch für weniger abenteuerlustige Besucher gibt es in der Stadt an der Holtemme abwechslungsreiche Vielfalt.

1. Zu Besuch bei den Affen

Ein Höhepunkt: eine Begegnung mit den freilaufenden Berberaffen im Park Frank Neumann

Mehr als 250 Tiere aus 74 verschiedenen Arten haben im Halberstädter Tiergarten ein zu Hause gefunden. Neben Exoten wie Roten Nasenbären, Kängurus und Erdmännchen treffen die Besucher auch auf einheimische Tiere wie den Luchs oder Wildschweine.

An Erlebnisstationen können die jüngeren und älteren Gäste Wissenswertes über die Tierwelt lernen. Ein Höhepunkt: eine Begegnung mit den freilaufenden Berberaffen im Park. Das Streichelgehege und der Spielplatz sorgen für zusätzlichen Spaß bei den jüngsten Besuchern.

Öffnungszeiten: Mai bis September und an Feiertagen täglich 9 bis 18.30 Uhr, Oktober bis April und an Feiertagentäglich 9 bis 16.30 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 5,50 Euro, Kinder von 8 bis 14 Jahren zahlen 2,50 Euro und Kinder von 0 bis 7 Jahren haben kostenfreien Eintritt

2. Schätze aus dem Mittelalter

Der Domschatz bietet Einblicke in die mittelalterliche Kunst. Foto: dpa

Der Dom und der Domschatz Halberstadt sind ein Höhepunkt für Kultur- und Geschichtsliebhaber. Dort befindet sich die größte Sammlung mittelalterlicher Kunst, die sich in Deutschland an ihrem ursprünglichen Ort erhalten hat.

Der Dom beeindruckt mit seiner Architektur und kunstvollen Details. Der Domschatz bietet Einblicke in die mittelalterliche Kunst und beherbergt Werke wie Bildteppiche des 12. Jahrhunderts. Ein Besuch gleicht einer Reise durch die Jahrhunderte.

Öffnungszeiten: April bis Oktober: Dom Dienstag bis Samstag 10 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertag 11 bis 17 Uhr, Domschatz Dienstag bis Sonntag/Feiertag 10 bis 17 Uhr; November bis März: Dom Dienstag bis Samstag 10 bis 16 Uhr, Sonn- und Feiertag 11 bis 16 Uhr, Domschatz Dienstag bis Sonntag/Feiertag 10 bis 16 Uhr

Preise: Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, Erwachsene zahlen 9 Euro

3. Zu Tisch bei den Hobbits

Die Höhlenwohnungen erzählen eine Geschichte aus der Vergangenheit. Frank Neumann

Wohnen in Höhlen? Heute ist das kaum vorstellbar. Doch in Langenstein war das für einige Familien zum Anfang des 20. Jahrhunderts die Realität.

Die in den Sandstein gehauenen Behausungen erzählen eine Geschichte aus der Vergangenheit, die für Besucher zugänglich sind. Ein wenig erinnern die Wohnungen an die Häuser der Hobbits aus der Filmtrilogie „Der Herr der Ringe“. Dank der Mitglieder vom Verein Langensteiner Höhlenwohnungen können fünf Höhlen besichtigt werden.

Öffnungszeiten: April bis Oktober täglich 10 bis 18 Uhr, November bis März täglich 10 bis 16 Uhr

Preise: Die Höhlenwohnungen sind frei zugänglich.

4. Zwischen Belvedere und Schloss

Weitläufige Wege führen durch malerische Landschaften. Foto: Sandra Reulecke

Eine Auszeit vom Alltagsstress? Da bietet sich ein Spaziergang durch den Landschaftspark Spiegelsberge bei Halberstadt an. Weitläufige Wege führen durch malerische Landschaften vorbei am Jagdschloss zum Bismarckturm oder dem Belvedere.

Im Keller des Jagdschlosses ist ein Riesenweinfass aus dem Jahr 1594 zu finden. Angelegt wurde der Landschaftspark vor über 250 Jahren von Ernst Ludwig Christoph von Spiegel zum Diesenberg. Heute lädt er zum Entspannen ein.

Öffnungszeiten und Preise: Der historische Landschaftspark Spiegelsberge ist jederzeit frei zugänglich.

5. Bowling und Kino statt Zucker

Kino und Bowling: In der Zuckerfabrik unter einem Dach. Foto: ZB

Wenn das Wetter nicht mitspielt, bietet die Zuckerfabrik im Norden Halberstadts eine passende Alternative.

Familien können an der Gröperstraße nicht nur zusammen eine Runde Bowlen, sondern auch einen gemeinsamen Abend im Kino verbringen und zwischen Klassikern und aktuellen Filme wählen. Vorher oder hinterher gibt es auch die Möglichkeit, im Restaurant „Casablanca“ einzukehren.

Wie der Name schon verrät, befindet sich all das auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik der Harz-Kreisstadt.

Öffnungszeiten: Bowling: Montag bis Donnerstag 8 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 24 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr

Preise: Bahn/pro Stunde: Sonntag bis Freitagabend 15 Euro, ab Freitagabend und Samstag 19 Euro

6. Parcours für Ninjas und Trampoline

Kinder können nach Herzenslust spielen und toben. Foto: Denny Nowak

Das HaWoGe-Spielemagazin in Halberstadt ist ein wahres Paradies für Kinder. Von Airhockey über Trampoline und Tischkicker bis hin zum Funpark gibt es für alle Altersklassen einiges auf drei Etagen zu entdecken.

Die Kleinen können nach Herzenslust spielen und toben. Themenbereiche sorgen für Abwechslung und Spaß. Eltern können sich in den Sitzbereichen entspannen. Der Indoor-Spielplatz ist zudem barrierefrei und für Kinder mit und ohne Handicap geeignet.

Öffnungszeiten: Woche 30. September bis 6. Oktober: Montag 10 bis 19 Uhr, Dienstag 10 bis 19 Uhr – Mietertag, Mittwoch 10 bis 19 Uhr – Oma-Opa-Tag, Donnerstag 10 bis 19 Uhr – Geburtstagszimmertag, Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 19 Uhr, Sonntag 10 bis 19 Uhr

Woche 7. bis 13. Oktober: Montag 10 bis 19 Uhr, Dienstag 10 bis 19 Uhr – Mietertag, Mittwoch 10 bis 19 Uhr – Oma-Opa-Tag, Donnerstag 10 bis 19 Uhr – Geburtstagszimmertag, Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 19 Uhr, Sonntag 10 bis 19 Uhr

Preise: Eintritt für Kinder bis 1 Jahr kostenfrei.

Dienstag bis Freitag: Kinder ab 1 Jahr zahlen 7 Euro, Kinder ab 4 zahlen 8,50 Euro, Erwachsene ab 18 Jahren zahlen 7 Euro

Samstag, Sonntag, Feiertage und Ferien: Kinder ab 1 Jahr zahlen 8,50 Euro, Kinder ab 4 Jahren zahlen 10,50 Euro, Erwachsenen ab 18 Jahren zahlen 8,50 Euro