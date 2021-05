Alltagshelden im Sammelalbum

Halberstadt - Fußballhelden, gezeichnete Filmstars – sie alle haben eins. Nun kann man sich auch die Feuerwehr in die heimische Stube holen. Zumindest Fotos von ihnen und ihrer Technik. Am 19. Juni startet der Verkauf eines Sammelalbums und der zugehörigen Stickerbilder.

Die Akteure der Halberstädter Feuerwehr gehen mit dieser für Normalmenschen eher ungewöhnlichen Werbeidee schon eine Weile schwanger, berichtet Chris Buchold. Der Sprecher der Feuerwehr weiß, dass man heutzutage auf unterschiedlichen Wegen aktiv sein muss, will man für sein Anliegen werben. Seines ist, nicht nur über die unverzichtbare Arbeit der Wehr zu berichten, sondern Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu ermuntern, sich selbst mit einzubringen in die engagierte Truppe.

Neben Fotos, kurzen Texten und Videosequenzen auf sozialen Netzwerken ist die klassische Sammelbild-Variante auch für Buchold neu. Aber als die Herstellerfirma anfragte, ob die Halberstädter Wehr nicht Lust hätte, mal so eine Sticker-Aktion zu starten, war Buchold sofort begeistert. Auch die Vorstände der freiwilligen Feuerwehren Halberstadt und Klein Quenstedt fanden die Idee reizvoll. „Leider ist es uns nicht gelungen, dass alle Ortswehren mitmachen“, bedauert der junge Feuerwehrmann.

Von den ersten Gesprächen an sollte fast ein ganzes Jahr ins Land gehen, bis es nun endlich in den Laden kommt, das Sammelalbum mit den Halberstädter und Klein Quenstedter Alltagshelden. Zu haben sind Alben und Sammelbilder in einem einzigen Laden in Halberstadt. Torsten Kosching war sofort Feuer und Flamme, als er angefragt wurde, die Aktion mit zu finanzieren. „Wenn wir die Feuerwehr nicht hätten, wäre das ein großes Problem“, sagt der Inhaber de Edeka-Marktes in den Rathauspassagen.

Sammeln für den guten Zweck

Die Aktion verfolgt zwei Ziele. Neben der erhofften Aufmerksamkeit für die Feuerwehrarbeit, wird diese auch direkt finanziell unterstützt. „Die Hälfte des Verkaufserlöses der Sammelalben fließt direkt in unsere Kasse“, sagt Chris Buchold. Das heißt, in die Arbeit der Wehren in Halberstadt und Klein Quenstedt. Von dem Geld sollen zum einen die Kinder- und Jugendfeuerwehren beider Ortswehren profitieren, aber auch die Altersabteilungen und die aktiven Kameraden werden mit bedacht.

„Für die Kinder und Jugendlichen steht in diesem Jahr endlich wieder ein Zeltlager auf dem Plan, mit dem Zuschuss aus dem Stickerverkauf kann der Eigenanteil für die Teilnehmenden reduziert werden“, nennt Buchold ein Beispiel, wofür der Erlös aus den Sammelalben Verwendung finden soll. Insgesamt wurden 224 Sammelsticker produziert, die Platz in je einem Album haben. „Wir haben Fotos unserer Mitglieder, von Fahrzeugen, Einsätzen und anderen Impressionen aus den freiwilligen Feuerwehren Halberstadt und Klein Quenstedt zusammengestellt“, erläutert Buchold, was den Sammler erwartet.

Fotobox für die Bilder genutzt

Für die Bilder standen den Akteuren zwei Möglichkeiten offen – einen von der Herstellerfirma benannten Fotografen zu nutzen, oder aber eine Fotobox aufzustellen und selbst Bilder zu schießen. „Wir hatten uns für die Fotobox entschieden, weil das auch besser für uns zu organisieren war. Unter den Corona-Beschränkungen durften wir uns ja nicht treffen“, so Buchold. Also wurden Termine vereinbart, wann die Fotobox in den Gerätehäusern aufgestellt sein wird und die Mitglieder der beiden Wehren organisierten kleine Grüppchen, die ihre Bilder schossen. 92 Köpfe sind es, die nun in die Alben geklebt werden können.

Für die anderen Bildmotive verfügen die Wehren über ausreichend Fotomaterial, so dass tatsächlich alles, was sich im Album wiederfindet, aus Halberstadt und Umgebung stammt. So wie weitere Unterstützer der Aktion. „Wir haben Platz ,verkauft’, um das Projekt zu finanzieren“, erläutert Torsten Kosching. Und so werden sich der Feuerwehr-Förderverein St. Florian, das HaWoGe-Spielemagazin und die Initiative „Gastro hilft“ im Album wiederfinden. Für letztere hat Kosching die Kosten übernommen, weil er begeistert ist von dem ehrenamtlichen Engagement, das Lebensmittelverschwendung den Kampf ansagt und mit den geretteten Lebensmitteln Bedürftige versorgt.

Start mit Kameraden vor Ort

Das Album und die Sticker sind zehn Wochen lang exklusiv bei Torsten Kosching in der Rathauspassage erhältlich, ein Heft inklusive eines Startersets mit zwölf Stickern kostet vier Euro. „Davon gehen zwei Euro direkt an uns“, so Buchold. Die anderen Sticker sind in Sechser-Packs zu 90 Cents zu haben. Doch was, wenn man nicht alle passenden Bildchen hat? „Kein Problem, wir werden kurz vor Ende der Aktion eine Tauschbörse organisieren. Über Facebook und vielleicht direkt vor Ort, das entscheiden wir noch“, sagt Torsten Kosching. Für den Start der Aktion am 19. Juni wird die Feuerwehr direkt vor Ort sein. „Von 10 bis 14 Uhr präsentieren wir uns“, kündigt Buchold an. So sollen unter anderem Beförderungen nachgeholt werden.