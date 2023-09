Seit dem Zweiten Weltkrieg fehlte der Kanzel in Halberstädter Dom ihr originales Zentralrelief. Nachdem das Stück 2004 gefunden und nun restauriert wurde, befindet es sich jetzt wieder an seinem ursprünglichen Platz.

Halberstadt - Das für lange Zeit fehlende Zentralrelief an der Kanzel im Halbstädter Dom ist wieder an seinen dafür vorgesehenen Platz zurückgekehrt. Dass es dazu kommen konnte, ist vor allem einem glücklichen Umstand geschuldet – denn es musste erst gefunden werden.

Wiederentdeckt wurde das Zentralrelief bereits im Jahr 2004 durch einen glücklichen Zufall. Die Kanzel musste von einem Holzwurmbefall befreit werden und wurde dazu eingerüstet.

Dabei wurde laut Claudia Wyludda von der Domschatzverwaltung das verloren geglaubte Relief aus dem 16. Jahrhundert entdeckt – auf der Kanzelhaube, dem sogenannten Schalldeckel. Dort habe es seit dem Zweiten Weltkrieg gelegen, also seitdem das Bildnis an der Kanzel fehlte. Warum es ausgerechnet dort lag, wisse man aber nicht genau.

Werk befand sich in sehr schlechtem Zustand

Es sollte jedoch noch fast 20 Jahre dauern, bis das Bildnis wieder an seinem Ursprungsort eingesetzt wurde. Die zeitliche Verzögerung begründet Claudia Wyludda: „Die Prominenz der Dom- und Domschatzstücke bedingt, dass Veränderungen sehr sorgfältig mit allen Partnern, Kulturstiftung, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie sowie evangelischer Kirchengemeinde denkmalpflegerisch abgewogen werden.“ Dies habe mit zu der langen Wartezeit geführt.

Zudem habe sich das Relief in einem sehr schlechten Zustand befunden und musste daher erst restauriert werden. Diese Arbeit übernahm die zuständige Restauratorin Christine Machate, die seit 1998 freiberuflich für die Pflege der farblich gefassten hölzernen Kunstwerke im Halberstädter Dom zuständig ist.

Relief musste restauriert werden

Dafür grundierte und erneuerte die Restauratorin unter anderem den Hintergrund und passte diesen farbig an, so dass es zu den anderen Reliefs passte. Zudem schloss sie die Fehlstellen am Relief. Zusätzliche Kosten entstanden der Kulturstiftung dabei nicht, da Machate die Arbeit im Rahmen ihrer Pflege der Kunstwerke im Dom leistete. Die Restauratorin war es dann auch, die das Relief in die dafür vorgesehene Fassung einsetzte.

Auch für den bei der Einsetzung anwesenden Pfarrer Arnulf Kaus ist die vollständige Kanzel ein Grund zur Freude: Nun sei „Christus als Mitte der Schrift und der Predigt“ wieder am vorgesehenen Platz der Kanzel.

Das verschollen geglaubte Werk wurde in der Zwischenzeit durch ein Alabaster-Relief ersetzt, informiert Claudia Wyludda. Dieses Ersatzwerk habe die Auferstehung Jesu Christi gezeigt und stammte aus einem früheren Epitaph, ein Gedächtnismal für einen Verstorbenen, aus dem Dom.

Abbild von Jesus Christus zu sehen

Das Original-Relief hingegen ist aus dem Jahr 1592 und zeigt eine Darstellung von Jesus Christus. Die Kanzel wurde bereits ein Jahr nach Einführung der Reformation vom gemischtkonfessionellen – evangelischen und katholischen – Halberstädter Domkapitel für den Dom gestiftet. Die Namen und Wappen der zwölf Stifter sind im Schalldeckel der Kanzel verewigt.

Als zentraler Ort der Predigt wurden von da an der evangelische Abendmahlsgottesdienst im Dom gefeiert – im Beisein der katholischen Domherren. Bis ins Jahr 1810 wurde zudem das sogenannte Stundengebet, der tägliche Gebetsdienst der Domherren im Hohen Chor, gemeinsam von den evangelischen und katholischen Geistlichen begangen. Diese Besonderheit, die auf Ausgleich und Gemeinsamkeit bedacht sei, werde nun wieder durch die vollständige Kanzel verdeutlicht. So seien auf ihrem Schalldeckel „ganz selbstverständlich evangelische und katholische Domherren mit Namen, Titel und Wappen“ nebeneinandergestellt, heißt es von der Kulturstiftung.

Zudem sind auf der Kanzel auch die Evangelisten, die Erzähler des Lebens Jesu, die christlichen Tugenden und Motive der Vergänglichkeit des Menschen und Gerechtigkeit Gottes dargestellt. Somit sei die Kanzel seit dem späten 16. Jahrhundert ein Denkmal gelebter Ökumene.

Domschatz von internationaler Bedeutung

Der zwischen dem 13. und dem 15. Jahrhundert errichtete Halberstädter Dom gehört laut der Kulturstiftung Sachsen-Anhalts zu den „schönsten gotischen Kathedralen Deutschlands“, wie es auf ihrer Webseite heißt, sein Domschatz gilt als international bedeutsam.

Erst Ende August dieses Jahres wurde im Rahmen eines Domschatzfestes das neue Besucherzentrum eröffnet.