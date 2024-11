Deersheim. - Der Deersheimer Narrenclub (DNC), der älteste Karnevalsverein im Harzkreis, geht in seine 73. Session. Nicht zum offiziellen Start der „fünften Jahreszeit“ am 11.11. um 11.11 Uhr, sondern am Sonnabend, 16. November, um 14 Uhr auf dem Deersheimer Edelhof.

Auf und vor der Treppe zum alten Gutshaus auf dem Edelhof treffen sich die Karnevalsfreunde zur obligatorischen Schlüsselübergabe. Diesmal mit neuen handelnden Personen im Mittelpunkt. Denn sowohl im Verein als auch im Ortschaftsrat stehen neue Leute an der Spitze. So erhält DNC-Präsident Mario Kuß den Schlüssel von Ortsbürgermeisterin Doreen Huchel (Wählergemeinschaft Deersheim). Seiner, wie Kuß schmunzelnd hinzufügt, Kuss-Kuss-Cousine. Verkündet wird dann auch das Saisonmotto „Sonne, Wolken, Regen, Schnee – noch himmlischer wird’s beim DNC“.

Dass ihre Ansprachen gereimt gehalten werden, dafür hat als Redenschreiber im Hintergrund Alt-Büttenredner Walter Hirschelmann gesorgt, einer der Urgesteine im Verein. Erwartet werden am Sonnabend auch Abordnungen anderer Karnevalsvereine aus der Region, mit denen seit langem enge Kontakte gepflegt werden.

Nach der Schlüsselübergabe geht’s gleich zum Umzug auf einer großen Runde durch das Dorf, angeführt vom Fallsteinorchester Rhoden. Mit einer extra Kutsche für das diesjährige Prinzenpaar Tim und Lisa Dehnert sowie das Kinderprinzenpaar Henry Böhland und Emily Täger.

Anschließend bittet der Narrenclub ins Warme in die Edelhofhalle zu Essen und Trinken zu kleinen Preisen sowie einem karnevalistischen Programmpunkt.

13 Jahre lang war Mario Kuß, dessen Großvater Emil Kuß 1952 schon Gründungsmitglied war, Stellvertreter von Präsident Tobias Sallie, der seinen Abschied vorige Saison angekündigt hatte. Im April wurde der Wechsel vollzogen und Sallie nochmals herzlich für seine Amtszeit seit 2011 gedankt.

Vizepräsidentinnen sind jetzt Carolin Busse und Sybille Hundertmark.

Der Deersheimer Karneval steht vor allem für bunte Tanzgruppen aller Altersgruppen. Zur neuen Saison haben sich zwei weitere gegründet, berichtete Mario Kuß. Damit verbunden sei ein nochmaliger Mitgliederanstieg auf etwa 130. Wo es noch schwächelt, seien die Büttenredner. Aber der Verein sei dran, auch im neuen Programm, das Anfang des neuen Jahres aufgeführt wird, einige Reden zu bieten. Drei Abendveranstaltungen wird es geben: am 15. und 22. Februar sowie 1. März jeweils ab 19.30 Uhr. Bereits davor ist am 8. Februar, 15 Uhr, Kinderfasching und am 9. Februar, 14 Uhr, Seniorenkarneval. Der Kartenvorverkauf für den Karneval findet am 4. Januar ab 10 Uhr im DNC-Vereinsraum statt.

Der Überlieferung nach hatte der Düsseldorfer Gustav Eckmann, der nach dem Zweiten Weltkrieg hier sesshaft geworden war, den Karneval nach Deersheim gebracht. Von der Gründung 1952 bis 1968 war er Präsident des Deersheimer Narrenclubs. Auch seine Nachfolger Hermann Seubert, Klaus-Dieter Meißner, Heiko Brasche und Tobias Sallie blieben lange im Amt, so dass Mario Kuß erst der sechste Präsident in der langen Vereinsgeschichte ist.