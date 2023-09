Einzigartig in Deutschland, gibt es seit 50 Jahren Pferdezucht und Reitsport an einer Halberstädter Schule. Nach der Wende sicherte ein Verein diese Tradition.

Am 30. September startet in Halberstadt am Gröpertor eine Party

Halberstadt - Bei allen Neuerungen, das Wichtigste ist geblieben: In der Schule am Gröpertor sind es Schüler, die sich um die Pferde und die Reitangebote kümmern. Wobei, ein bisschen Hilfe haben sie schon.

„Wir haben die Corona-Zwangspause genutzt und uns im Verein neu aufgestellt“, berichtet Kerstin Ahlsleben. Sie ist die neue Vorsitzende des Pferdesport- und Zuchtvereins Am Gröpertor und zugleich Lehrerin an der gleichnamigen Sekundarschule. So, wie es auch Jörg Wenske ist, der viele Jahre die Vereinsgeschicke leitete und mit seiner Erfahrung den Vorstand weiterhin unterstützt – als Beistand.

Neue Einnahmequelle etabliert

Wichtigste Neuerung im Verein – das Angebot, hier zu reiten, wurde deutlich ausgeweitet. „Damit erzielen wir als Verein Einnahmen, die wir für Futter, Tierarzt und anderes dringend brauchen“, sagt Kerstin Ahlsleben. Sie ist nicht nur selbst eine erfahrene Reiterin, die im Springen und der Dressur erfolgreich war, sondern auch Reitlehrerin.

Mit Katja Jestel an ihrer Seite gibt es eine zweite erfahrene „Pferdefrau“, die zudem viel Erfahrung im Umgang gerade mit kleineren Kindern mitbringt. Mit ihrer Anstellung als pädagogische Mitarbeiterin hat die Gröpertorschule somit zwei im Reitsport erfahrene Pädagoginnen, die Schüler, aber auch Kinder ab zwei Jahren an Pferd und Ponys heranführen.

Der Verein ist offen für alle Interessierte, wer reiten will, wird Mitglied und zahlt über einen höheren Beitrag von 60 Euro im Monat die wöchentliche Reitstunde. „Inzwischen sind wir 55 Mitglieder und und wir haben eine Warteliste“, berichtet Kerstin Ahlsleben.

Wer in der Woche am kleinen Reitplatz der Schule an der Bleichstraße vorbeifährt, ahnt, warum. Es ist eine fröhliche Truppe, die sich hier auf und an Pferd und Pony tummelt.

Soziale Kompetenz und mehr Selbstvertrauen

Wie es sich gehört, wird alles vermittelt, was zum Umgang mit dem Tier dazugehört – vom Striegeln bis zum Ausmisten. Wobei Letzteres natürlich erst die größeren Kinder machen. Und nicht nur die, die als Vereinsmitglieder ihre wöchentliche Reitstunde nutzen, sondern auch die Schüler, die den entsprechenden Wahlpflichtkurs ihrer Schule belegen oder in der Schülerfirma „Hugo & Friends Company“ aktiv sind.

Denn das Besondere an diesem Verein: Er gehört als wichtige Säule zur Schule und zum Schulalltag dazu. So, wie es schon zu Gründungszeiten der Fall war, als an der damaligen Polytechnischen Oberschule „John Schehr“ eine Pionier-LPG entstand, eine von Kindern betriebene Art landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaft, die sich um Ponys kümmerte. Seither nennen die Halberstädter die Bildungseinrichtung im Norden der Altstadt liebevoll „Pferdeschule“.

Die Schüler lernen ebenso wie die Vereinsmitglieder den Umgang mit den Tieren von der Pike auf kennen. Putzen, kontrolliertes Führen, Satteln, Trensen und Ausmisten gehören dazu. Neben dem Kontakt zu den Tieren spielen in der Arbeit mit den Kindern noch andere Dinge eine Rolle, erläutert Kerstin Ahlsleben, die an der Gröpertorschule Deutsch, Sport und Ethik unterrichtet. „Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Ausdauer, Respekt, Sauberkeit und Ordnung, all das gehört dazu, wenn man mit Tieren arbeitet oder in der Schülerfirma mitwirkt. Solche sozialen Kompetenzen fordern später ja auch die Ausbildungsbetriebe“, sagt Kerstin Ahlsleben. Dazu komme, dass viele Schüler, die im Unterricht auffällig sind, im Stall ganz anders auftreten – rücksichtsvoll, zuverlässig und auch selbstbewusster. „All das ist wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung.“

Große Nachfrage und neue Pläne

Das neue Konzept funktioniere gut, berichtet Ahlsleben. Die nach Alter gestaffelten Reitangebote für Kinder sind sehr gefragt. Und auch Eltern der Reitkinder haben bereits Interesse bekundet. „Wir wollen auf diese Nachfrage reagieren und Reitstunden für Erwachsene anbieten. Die zahlen dann 80 Euro im Monat Mitgliedsbeitrag“, blickt Kerstin Ahlsleben voraus.

Wobei sie weiß, dass hierfür sie und ihre Kollegin Katja Jestel gefragt sein werden. Bei den Kinderreitstunden wirken sie sonst eher im Hintergrund. „Die Verantwortung liegt bei der Schülerfirma. Deshalb sind immer auch Schüler da, die die Kleinen bei den Kontakten zu Pony und Großpferden begleiten und die Tiere führen. Denn bis man allein reiten kann, braucht es einige Zeit“, sagt die Fachfrau.

Die Schüler sind unter anderem auch beim wöchentlichen Therapiereiten dabei, wenn die Kinder aus der Reinhard-Lakomy-Schule kommen und sich aufs Pferd setzen dürfen. „Dafür gibt es, wie bei den Nachmittagsstunden, einen Dienstplan, damit nicht immer die gleichen Schüler im Unterricht fehlen“, erklärt die Lehrerin.

Die Schülerfirma „Hugo & Friends Company“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Schule und der Pferdezucht. Die mit dem Demografiepreis des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnete Schülerfirma besucht mit den Vierbeinern auch Seniorenheime, Kindertagesstätten oder bietet Reiten bei Festen aller Art an.

Die Schüler kümmern sich mit den erwachsenen Vereinsmitgliedern um vier Reitponys, drei Großpferde und die drei Haflinger – zwei Jungpferde und eine Zuchtstute, die nicht für die Reitstunden eingesetzt werden. Dazu kommen zwei Minischweine, das namensgebende, schon sehr alte Shetlandpony Hugo, fünf Miniloop-Kaninchen und zwei Katzen.

„Inzwischen wird der Platz eng und die Ställe sind in die Jahre gekommen. Wir sind derzeit dabei, neue Konzepte zu erarbeiten, wie wir die Tiere besser unterbringen und auch die Reitbedingungen verbessern können“, sagt Kerstin Ahlsleben.

All das wird auch Thema sein, wenn am Samstag, 30. September, ab 15 Uhr das 30-jährige Bestehen des Vereins auf dem Gelände gefeiert wird. Festreden, Grußworte und allerlei Beschäftigungsangebote für die ganze Familie erwarten die Gäste.