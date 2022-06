Amt nimmt in Ditfurt Pferde in Obhut

Ditfurt/MZ - Das Veterinäramt des Landkreises Harz hat am Donnerstag in Ditfurt drei Pferde in Obhut genommen. Wie Dezernent Manuel Slawig am Freitag erklärte, sei das Amt durch die Staatsanwaltschaft Halberstadt im Rahmen eines laufenden Verfahrens gegen einen Pferdehalter zu einer Durchsuchung hinzugezogen worden.