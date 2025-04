Michael Gilschwert in seinem Dörphus in Anderbeck im Huy.

Anderbeck. - Einkaufsmöglichkeiten sind auf dem Land eher spärlich gesät. Auch im Huy gibt es keinesfalls in jedem Ort einen Supermarkt - was gerade für die ältere Bevölkerung oder Menschen ohne Auto mitunter zur Herausforderung wird. Um so schöner, wenn es Alternativen gibt. Wie in Anderbeck, wo im August 2024 „Dat Dörphus“ eröffnet wurde.