Halberstadt. - In den nächsten zehn Jahren gehen 24.000 Harzer in Rente. Allein um diese Stellen wiederzubesetzen, reiche die Zahl junger Leute im Kreis nicht aus, sagt Landrat Thoma Balcerowski (CDU). „Von neu entstehenden Arbeitsplätzen mal ganz abgesehen.“ Helfen soll ein Abkommen, das am Montag n in Halberstadt unterzeichnet wurde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.