Aufregende Woche für zehn künftige Dingelstedter Schulkinder

Für die Großen der Kita Dingelstedt gab es einen ganzen Abschiedsreigen, an den sie sich lange erinnern werden. Auch wenn sie bald Schulkinder sind, in der Kita sind sie immer gern gesehen.

Im Rahmen der Verkehrserziehung ist Erzieherin Nanett Kissau in die Rolle der Polizistin geschlüpft, sehr zur Freude der Kinder.

Dingelstedt - Abschied von der Kindergartenzeit: Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen die Erzieherinnen in jedem Jahr, wie sich „ihre“ Kinder unter ihrer Betreuung entwickelt haben und nun das nötige Rüstzeug haben, um in der Schule zu bestehen. Daher ist es auch Ehrensache, mit Ideen für unvergessliche Abschiedsmomente zu sorgen. In der Kita „Am Waldesrand“, die unter dem Dach des Diakonischen Werkes zu Hause ist, haben diese Ideen für eine ganze Abschiedswoche gereicht.