Der Huy-Ort Pabstorf ist nicht groß - und doch haben die Mitglieder der Dorffreunde Großes vor in diesem Jahr. Unter anderem soll erstmalig ein Autokino veranstaltet werden.

Pabstorf. - Ein knappes Jahr ist es inzwischen her, dass sich in Pabstorf der Verein der Dorffreunde gegründet hat - um das Leben im Huyort zu bereichern und zu fördern, die Gemeinschaft zu stärken und generell etwas für den Ort zu tun. Für dieses Jahr haben die Mitglieder so einiges vor.