Senioren im Visier Betrugsserie im Harzkreis: Falsche Polizisten stehlen 90-Jähriger in Quedlinburg ein Kilogramm Gold
Im Harzkreis reißt eine Betrugsserie nicht ab: Erst verlor eine Seniorin einen hohen vierstelligen Geldbetrag, einen Tag später ergaunerten Unbekannte von einer 90-Jährigen Gold im Wert von 135.000 Euro.
Aktualisiert: 20.02.2026, 15:49
Quedlinburg/Halberstadt. - Erneut haben skrupellose Täter im Harzkreis eine Seniorin böse betrogen. Eine hochbetagte Quedlinburgerin verlor Gold im Gegenwert einer sechsstelligen Summe.