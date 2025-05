Seit Jahrzehnten schon liegt er verwaist, der Brunnen am Breiten Tor in Halberstadt. Mittels einer Spendenaktion sollte das Wasserspiel „wiederbelebt“ werden. Doch der Sanierungsstart lässt auf sich warten. Versickern die Spenden im Stadthaushalt?

Bluck auf den desolaten Brunnen am Breiten Tor in Halberstadt.

Halberstadt. - Mitten in einer Parkanlage gelegen, sorgte das Wasserspiel Am Breiten Tor in Halberstadt einst für angenehme Atmosphäre. Inzwischen bietet der Brunnen einen mehr als traurigen Anblick. Was ist aus den Sanierungsplänen geworden?