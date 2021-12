Erster Omikron-Fall in Sachsen-Anhalt gemeldet

Die Corona-Mutation Omikron ist in Sachsen-Anhalt angekommen. Ein Mann aus dem Landkreis Harz ist damit infiziert. Er war zuletzt auf Geschäftsreise in Südafrika.

Die Corona-Mutation Omikron ist in Sachsen-Anhalt angekommen.

Magdeburg/DUR – In Sachsen-Anhalt ist offenbar ein erster Fall der Corona-Variante Omikron gefunden worden. Wie das Sozialministerium in Magdeburg am Dienstag mitteilte, wurde ein Mann aus dem Landkreis Harz positiv getestet.

Der Mann befinde sich mit milden Symptomen in häuslicher Quarantäne. Wie Ministerin Grimm-Benne in einer Pressekonferenz mitteilte, ist der Mann geimpft und 44 Jahre alt.

Wie das Ministerium mitteilte, wurde er nach einem beruflichen Aufenthalt in Südafrika zunächst positiv auf Corona getestet. Genauere Untersuchungen bestätigten am Dienstag, dass es sich um die neue Omikron-Variante handelt. Kontaktpersonen des Mannes seien informiert und in Quarantäne gesetzt worden.

Die Corona-Mutation Omikron wurde zuerst von Forschern in Südafrika entdeckt und breitet sich inzwischen weltweit aus. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Omikron noch deutlich ansteckender ist als die bisher dominierende Variante „Delta“ des Corona-Virus. Wie gefährlich Omikron ist und wie gut die aktuellen Impfstoffe anschlagen, ist bisher noch nicht im Detail bekannt.