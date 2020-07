Die Anzahl der Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt ist wieder gestiegen. Im Landreis Harz wurde eine neue Corona-Infektion gemeldet.

Halberstadt (vs) l Für den Landkreis Harz meldet das Gesundheitsamt einen neuen Corona-Fall in Halberstadt. Die betroffene Person hat sich wahrscheinlich außerhalb des Landkreises angesteckt und befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Durch das Gesundheitsamt wurden die Kontaktpersonen ermittelt und getestet. Die Ergebnisse der Tests stehen noch aus. Damit sind im Landkreis Harz bisher 260 Coronafälle erfasst worden.

Sieben neue Fälle in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt verbreitet sich das neuartige Coronavirus weiter langsam. Von Mittwoch- auf Donnerstagvormittag wurden sieben Neuinfektionen erfasst, wie das Sozialministerium in Magdeburg mitteilte.

1797 Menschen, bei denen das Sars-CoV-2-Virus festgestellt wurde, gelten Schätzungen zufolge inzwischen als genesen.