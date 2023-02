Dardesheim - Der Dardesheimer Windpark Druiberg war in seiner Geschichte schon mehrfach ein Vorreiter. Auch in Fragen der Akzeptanz und der Bürgerbeteiligung. Der Windpark wirtschaftet seit über 20 Jahre nicht etwa abgekapselt für sich allein. Frühzeitig wurden in den drei umliegenden Windparkorten Beiräte aus der Einwohnerschaft gebildet. Örtliche Fördervereine verwalten die Gelder, die der Windpark unabhängig von den Gewerbesteuern an die Kommune abführt. Der Windpark Druiberg zog über die Jahrzehnte Tausende Besucher aus aller Welt an. Er schuf Arbeitsplätze in Dardesheim und er warb schon immer für die finanzielle Bürgerbeteiligung beim Bau von Windrädern.