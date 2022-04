Dem Müll anderer Leute in Osterwieck auf der Spur

Osterwieck - Der achtlos und illegal in Stadt und Natur weggeworfene Unrat ist vielen Menschen ein Dorn im Auge. Trotzdem gibt es ihn. Um große Müllablagerungen kümmern sich nach einem entsprechenden Hinweis gewöhnlich die Behörden. Aber es gibt auch die vielen kleinen Dinge, die in der Natur weggeworfen werden. Von Taschentuch bis in jüngster Zeit vor allem den Corona-Gesichtsmasken.