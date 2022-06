Die Pfeile fliegen jetzt in der Aula

Die Dartspieler des Sportvereins Eintracht Osterwieck haben eine neue Trainings- und Wettkampfstätte. Ein Raum mit Geschichte mitten in der Altstadt.

In der einstigen Aula der Osterwiecker Stephanischule haben sich die Dartspieler der O-Town-Bulls eingerichtet, kommen hier zum Training und zum im Oktober wieder anlaufenden Wettkampfbetrieb zusammen.

Osterwieck - Nachdem sich 2010 die Osterwiecker Einheitsgemeinde gegründet hatte, traf hier der Stadtrat sieben Jahre lang seine Beschlüsse: In der Aula der ehemaligen Stephanischule. Jetzt haben die O-Town-Bulls, wie sich die Dartspieler im Wettkampfbetrieb nennen, ihr neues Domizil in der Aula. Hier, wo in früherer Geschichte, 140 Jahre lang, von 1867 bis 2007 ungezählte Osterwiecker Schülergenerationen unterrichtet wurden.