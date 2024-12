Besonderes Konzert im Vorharz Diese besondere Premiere wird in Schwanebecks Petri-Kirche vorbereitet

Die St.-Petri-Kirche in Schwanebeck ist ziemlich groß. Und dennoch kommt es bald auf jeden Millimeter an. Wird ein großes Podest in die barocke Pracht einzupassen sein, damit die Kirche zu einem besonderen Konzertort werden kann?