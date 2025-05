Einkaufen im Harzkreis Edeka Osterwieck zieht um und vergrößert sich: Wann der neue Supermarkt öffnet

Da tut sich was „An der alten Zuckerfabrik“ in Osterwieck: Marktleiter Heiko Habermann verrät, wie es um den Edeka-Neubau in Osterwieck steht und was die Kunden nach der Wiedereröffnung des neuen Supermarktes erwartet.