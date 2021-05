Ein Hauch von Pfingstfest

Schon wieder kein Pfingstfest in Eilsdorf. Für die Männergemeinschaft Harmonists ist das nicht so einfach hinnehmbar. Sie werfen sich in Schale und fahren mit ihrem geschmückten Wagen einmal durch das Dorf.

Pfingststimmung in Eilsdorf (von links) Dieter Meysing, Martin Wiedenbach, Uwe Voigt, Helmut Kratochwil und Detlef Herbst lassen sich die Stimmung nicht vermiesen, am Fenster Otto und Renate Voigt.

Eilsdorf - Kein Pfingsten ohne Volksfest in Eilsdorf - das war einmal.

Denn seit Corona ist der Festplatz neben der Kirche nun schon zum zweiten Mal leer und das Dorf still geblieben. Doch ein einzelner geschmückter Wagen mit einer munteren Herrentruppe sorgt für Stimmung. Die Eilsdorfer Harmonists wollen lautstark daran erinnern, was normalerweise immer zum Pfingstfest in Eilsdorf los ist.

Denn, zu Pfingsten ausgiebig zu feiern, ist eine Tradition, die in der Chronik bereits 1821 als Schützenfest erwähnt wird. Gefeiert wurde damals zünftig, und gleich mehrere Tage durchgehend von Mittwoch bis Montag. Bis zum Ausbruch des zweiten Weltkrieges gab es diese Pfingstfeste. 1950 lebte diese in der ganzen Region beliebte Tradition wieder auf und wurde nun erst durch Corona gestoppt.

Doch immerhin ist nun wenigstens ein Wagen unterwegs. Weil im Harzkreis immer noch die Corona-Notbremse gilt, achten die Harmonists Helmut Kratochwil, Uwe Voigt, Martin Wiedenbach, Detlef Herbst und Dieter Meysing auf die Vorschriften und so gehört neben dem feinen Zwirn auch die Maske mit zum Outfit. Zumindest dann, wenn die Musik aus der Box kommt, die auf dem Wagen mitfährt.

Am Steuer des bunt geschmückten Wagens sitzt Liane Wiedenbach und Hund Bobby thront stolz auf dem Beifahrersitz. Er stört sich nicht an der lauten Musik, die aus dem Lautsprecher dröhnt. Die Fahrt beginnt am Ende der Straße am Thie, hier wohnen Otto und Renate Voigt, und die Senioren freuen sich über das Ständchen ganz besonders und klatschen mit. Renate Voigt ist die Leiterin der Seniorentanzgruppe, die normalerweise zu Pfingsten immer immer ihren großen Auftritt hat. Gerade die Seniorentänzerinnen vermissen das Tanzen in der Gemeinschaft und das Beisammensein, das in dieser Corona-Zeit nicht sein darf, ganz besonders.

Weiter geht die Fahrt über den Thie hinein ins Dorf, zum Karl-Marx-Platz und vorbei am Friedhof und über die Neue Straße bis zur Ernst-Thälmann-Straße, der Eilsdorfer Ortsdurchfahrt. Hier sind viele Fahrzeuge unterwegs, und viele von ihnen winken und hupen.

Enttäuschende Reaktion im Dorf

Martin Wiedenbach hat das Mikrofon in der Hand und grüßt nicht nur jeden, der auf den bunten Wagen reagiert, sondern auch diejenigen, die sich nicht blicken lassen. Denn die Reaktion der Eilsdorfer auf die musikalische Einlage ist insgesamt doch ziemlich enttäuschend. Nur wenige Fenster öffnen sich und nur ganz vereinzelt treten Menschen vor die Tür. Das Argument, dass die Aktion nicht bekannt ist, kann eigentlich nicht gelten, denn schon im Vorjahr hatte der bunt geschmückte Wagen seine einsame Runde durch das Dorf gedreht - genau zur gewohnten Zeit, zu der sich vor Corona immer ein bunter Festumzug durch Eilsdorf geschlängelt hat.

Egal, die Männer auf dem Wagen lassen sich die gute Laune nicht vermiesen und genießen die Tour durch das Dorf. Und weil es in Eilsdorf so einige Dinge zu bemängeln gibt, nutzt Martin Wiedenbach die Gelegenheit und kommentiert beispielsweise den schlechten Zustand einiger Straßen oder die fehlende Umzäunung des Friedhofes.

Ein Klopfzeichen auf das Dach des Fahrerhäuschens genügt, und schon hält die Chauffeurin den Wagen an und einige Eilsdorfer werden besonders herzlich begrüßt. So beispielsweise Werner Stoffregen, der im Vorjahr noch selbst als Akteur mit auf dem Wagen saß, in diesem Jahr nach einer Augen-OP aber auf ärztlichen Rat lieber darauf verzichtet hat, auf die Ladefläche des Fahrzeugs zu klettern. Werner Stoffregen gehört zu den Eilsdorfer Billardfreunden, die gern auch als Gesangsformation Eilsdorfer Harmonists auftreten.

Spontanes Tänzchenauf dem Gehweg

Festtagsstimmung herrscht auf dem sogenannten Dreieck von Eilsdorf, einer kleinen Grünfläche an der Ernst-Thälmann-Straße, hier haben sich die benachbarten Familien Sopart und Bothe eingefunden und freuen sich über die musikalische Einlage. „O´la,la, willst du eine Pizza“ erklingt aus dem Lautsprecher und schon tanzen Ingrid Bothe und Waltraud Sopart auf dem Gehweg. Beide sind begeisterte Seniorentänzerinnen und beherrschen die Schrittfolge zum Pizzatanz sogar im Schlaf.

„Das war nun hoffentlich das letzte Mal, dass wir diese einsame Aktion gestartet haben“, sagt Martin Wiedenbach. Er hoffe sehr, dass dieser Corona-Spuk bald vorbei ist und im nächsten Jahr endlich wieder alle Eilsdorfer Höhepunkte wie Oldtimertreffen, Pfingstfest und Biker-Sommerparty stattfinden dürfen.