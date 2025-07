In den Grünanlagen von Halberstadt müssen Bäume gefällt werden und schuld ist ein Pilz, der auf den Namen Falsche Weiße Stängelbecherchen hört. So gehen die Arbeiten weiter.

Ein Pilz sorgt für Baumsterben in Halberstadt

Derzeit sind Teile der Plantage in Halberstadt wegen Baumfällarbeiten gesperrt.

Halberstadt - Auch wenn sich der Name dieses Pilzes putzig anhört, so sind die Spuren des Falschen Weißen Stängelbecherchens alles andere als lustig. Die vom Pilz befallenen Eschen sterben ab und müssen gefällt werden. Die Arbeiten dazu gehen auch in der kommenden Woche weiter.