Betroffene und die Bahnhofsmission in Halberstadt kritisieren, dass die Bahn AG nicht in der Lage ist, einen Fahrstuhl zu reparieren.

Halberstadt l In dieser Woche auf dem Halberstädter Bahnhof: Ein Zug aus Halle fährt ein. Gaby Markerdt sitzt darin. Sie ist gehbehindert und auf einen Rollstuhl angewiesen. Gott sei Dank gibt es eine kleine Rampe im Waggon, mit deren ­Hilfe sie aus dem Abteil auf den Bahnsteig fahren kann. Sie ist erleichtert, dass der Zug an diesem Tag auf einem Bahnsteig einfährt, der mit einem funktionstüchtigen Fahrstuhl ausgerüstet ist. „Hätte der Zug einen Bahnsteig weiter gestoppt, würde ich festsitzen. Der dortige Fahrstuhl ist seit Wochen kaputt, die steile Treppe kann ich auf Grund meiner Behinderung nicht nutzen“, kritisiert Gaby Markerdt.

Der Halberstädter Bahnhof ist derzeit nur eingeschränkt barrierefrei. Der Frust darüber ist bei Gaby Markerdt groß. Seit über sechs Wochen ist einer von insgesamt drei Fahrstühlen zu den Bahnsteigen des Bahnhofes defekt, ein anderer reagiert so langsam, dass man auf ihn eine gefühlte Ewigkeit warten müsse.

Die Frau, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, ist zweimal in der Woche mit der Bahn zwischen Erfurt und Halberstadt unterwegs. Ohne Fahrstühle, die Bahnhöfe barrierefrei erschließen, blieben Reisen für sie ein Traum. Ohne diese technischen Hilfen komme sie weder zum Zug noch bei der Ankunft vom Bahnsteig wieder runter.

Bilder Seit sechs Wochen ist einer von insgesamt drei Fahrstühlen auf dem Bahnhof defekt. Für Reisende mit Behinderung bedeutet das, dass von den sechs Gleisen nur ...



"Das ist ein Sakndal"

„Seit sechs Wochen ist der Aufzug, der zu den Gleisen 2 und 3 führt, außer Betrieb. Die dafür zuständige Deutsche Bahn AG schafft es nicht, den Aufzug zu reparieren. Das ist ein Skandal“, kritisiert die Erfurterin, die die Liebe nach Halberstadt führte. Seitdem pendelt sie zwischen der Landeshauptstadt Thüringens und Halberstadt. Bis Anfang Mai ohne Hürden. Dann begann der Ärger.

Trotz Eingaben und Hinweisen habe sie von der Bahn AG keine konkrete Information, wann der Fahrstuhl wieder in Betrieb genommen wird, bekommen, kritisiert die Frau. Angeblich würde ein Ersatzteil fehlen. „Die Bahn muss doch auf solche Reparaturen vorbereitet sein und Ersatzteile vorhalten. Scheinbar ist das leider nicht der Fall.“

Spontane Fahrten mit der Bahn seien seit dem Ausfall des Aufzugs nicht möglich, so die Erfurterin. „Wenn ich mit dem Zug fahren möchte, muss ich diese Fahrt bei einer Hotline anmelden. Dann fährt der Zug auf einen Bahnsteig mit funktionstüchtigem Aufzug ein.“ Ein Service, den sie begrüße. Selbstverständlich, dass das immer klappt, sei das aber nicht. Im schlimmsten Fall, wenn sie nicht auf den richtigen Bahnsteig kommt, müsse sie Zugverbindungen wählen, die sie nicht auf den direkten Weg an ihr Wunschziel führen. „Der Zustand ist unhaltbar“, schimpft Gaby Markerdt. Sie fühlt sich ihrer Freiheit beraubt.

Mit ihrer Kritik am unmöglichen Zustand auf dem Bahnhof und der trägen Bahn AG ist die Erfurterin nicht allein. Den Mitarbeitern der Bahnhofsmission Halberstadt sei die eingeschränkte Barrierefreiheit ebenfalls ein Dorn im Auge, bestätigt Missionschef Constantin Schnee.

400 Anmeldungen auf Reisehilfe

„Ich verstehe nicht, warum die Bahn AG keine Ersatzteile vorhält. Anständige Firmen machen dies doch“, sagt der Leiter der Bahnhofsmission Halberstadt. Seine ehrenamtlichen Mitarbeiter würden den Reisenden helfen, wo sie nur könnten. Er bestätigt, dass die Bahn bei Bedarf Züge auch schon mal auf ein Gleis mit funktionstüchtigem Fahrstuhl umleitet, um den Reisenden zu helfen. Insgesamt sei der Bedarf groß: Etwa 400 Anmeldungen auf Reisehilfe erreichten die Mission in der Kreisstadt im Jahr, so Constantin Schnee.

„Der Personenaufzug in Halberstadt ist seit dem 10. Mai wegen eines defekten Türmotors nicht mehr nutzbar“, bestätigt Jörg Bönisch, Pressesprecher der Deutsche Bahn AG für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, auf Anfrage. Der zuständige externe Dienstleister sei umgehend mit der Reparatur beauftragt worden. „Leider gibt es Schwierigkeiten bei der Ersatzteilbeschaffung, sodass die Instandsetzung erst in der kommenden Woche erfolgen kann“, so der Pressesprecher.

Die Reparatur erfolgte nun doch schneller. Laut Gaby Markerdt ist der Aufzug seit Donnerstagvormittag wieder funktionstüchtig.