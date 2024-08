Seit Tagen ist die Bundesstraße 245 in Schwanebeck gesperrt. Grund ist ein Haus, das nach einem Brand als einsturzgefährdet gilt. Wie es mit dem Gebäude und der Hauptverkehrsachse des Vorharz-Ortes weitergeht.

Schwanebeck. - Die Brandruine an der Bundesstraße 245 in Schwanebeck muss abgerissen werden. Das teilt eine Sprecherin der Harzer Landkreis-Verwaltung auf Anfrage mit. Zwei Baukontrolleure hatten das Haus im Vorharz-Ort am Dienstag (30. Juli) inspiziert.