Paul und Erna Naumann den Grundstein für eine Tradition im Schuhverkauf gelegt: am 29. Februar 1936, vor genau 88 Jahren. Heute wird das Unternehmen in Quedlinburg in dritter Generation geführt.

Ist das älteste Schuhgeschäft in Quedlinburg: das Schuhhaus Naumann in der Blasiistraße.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ. - Eine historische Kasse aus Holz, Schuhe aus verschiedenen Jahrzehnten, Werkzeuge und Material aus der einstigen Werkstatt sowie alte Werbeschilder stehen dieser Tage in einem Schaufenster des Schuhhauses Naumann in Quedlinburg. Aus gutem Grund: Am 29. Februar 1936 – einem Samstag – haben der Kaufmann Paul Naumann und seine Frau Erna in der Blasiistraße ihr Schuhgeschäft mit Reparaturwerkstatt eröffnet. Das ist heute, 29. Februar 2024, auf den Tag genau 88 Jahre her.