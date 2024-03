Dingelstedt. - Verschiedene Sportvereine, von Fußball über Bogenschießen bis Schlittenhundesport, Fördervereine für Kitas und Feuerwehren, Zuchtvereine für Geflügel und Kaninchen – die Vereinslandschaft in der Gemeinde Huy ist breitgefächert. Diese Vielfalt ist in der neuen Vereinsbroschüre abgebildet, die druckfrisch seit dieser Woche vorliegt. Erstellt wurde sie von Mandy Ebermann, Ehrenamtsbeauftragte im Projekt „engagiert im Huy“. „Wir wollten damit zum einen zeigen, was es alles gibt“, erklärt die Dedelebenerin. „Zum anderen aber möchten wir die Vereine dadurch untereinander auch besser vernetzen und den Kontakt zwischen ihnen erleichtern.“

„Mit dem Projekt und mit der Broschüre sollen alle sprichwörtlich an einen Tisch geholt werden“, ergänzt Bürgermeister Maik Berger (SPD). „Die Vereine sollen bestmöglich zusammenarbeiten und nicht jeder nur im eigenen Ortsteil puzzeln. Dadurch soll natürlich auch das Ehrenamt im Ganzen gestärkt werden.“

Auch als eine Starthilfe solle die Broschüre helfen: „Wenn man neu hier in die Gemeinde zieht, ist es mitunter schwer, Fuß zu fassen und Kontakte zu knüpfen“, sagt Mandy Ebermann. „Das geht am einfachsten über die örtlichen Vereine – und als Wegweiser dafür soll das Heft dienen.“

Neue Broschüre ist in der Gemeinde erhältlich

Aus diesem Grund werde ein Teil der druckfrischen Exemplare auch ans Einwohnermeldeamt geliefert, wo es den Neuankömmlingen direkt in die Hand gegeben werden kann, so Berger. Für alle anderen liegen Exemplare in der Gemeindeverwaltung in Dingelstedt aus und auch die Ortsbürgermeister bekommen welche.

„Wir haben eine Auflage von 250 Stück gemacht“, erklärt Sarah Zschernitz, Bereichsleitung Soziale Arbeit bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo), die Träger des Projekts ist. Ob es eine neue geben werde, sei ungewiss und hänge vor allem von der Finanzierung ab.

Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement finanziert das Projekt

Diese ist dieses Mal gewährleistet durch die Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement im Förderprojekt „engagiertes Land“, die auch das gesamte Projekt trägt. Ob das ein weiteres Mal klappt, sei ebenso ungewiss wie die Fortsetzung des Projekts über den aktuellen Zeitraum bis Ende 2025 hinaus, so die Awo-Bereichsleiterin.

Auch die Gemeinde unterstützt sowohl Projekt als auch Broschüre. „Wir haben in den anderthalb Jahren seit Projektstart im Oktober 22 schon viel erreicht“, sagt Zschernitz. „Das ist auch der guten Zusammenarbeit mit der Verwaltung zu verdanken. Die ist wirklich super und keinesfalls der Regelfall – ganz im Gegenteil.“

Fehlende Vereine können später ergänzt werden

Bei der eventuellen Neuauflage, die, wenn dann für Ende 2025 angedacht ist, könnten dann auch eventuell fehlende Vereine ergänzt werden. „Ich konnte jetzt nur die aufnehmen, die auf der Gemeindeseite aufgeführt sind oder sich auf meinen Aufruf hin gemeldet hatten“, erklärt Mandy Ebermann.

Eine digitale Variante der Broschüre sei nicht geplant. „Eine separate Webseite zu erstellen und diese zu pflegen, schaffe ich nicht“, so Ebermann. „Aber vielleicht könnte man mithilfe der in der Broschüre gesammelten Daten, die Homepage der Gemeinde füttern und auf den neuesten Stand bringen.“

Das nächste anstehende Projekt ist nach der Broschüre das Vereins-Frühstück, das erstmalig am 23. März in Dedeleben stattfinden soll.