Dutzende von Autos parken regelmäßig an der Bundesstraße 79 zwischen Halberstadt und Aspenstedt. Was steckt dahinter?

Halberstadt. - Den Stotterstart des Sommers haben auch die Erdbeerfreunde zu spüren bekommen. Doch kaum zeigte sich die Sonne am Mittwoch, 11. Juni, begann an den Erdbeerfeldern zwischen Halberstadt und Aspenstedt der Run auf die süßen Früchtchen. Was treibt die Menschen in die freie Natur?