Erzieherin geht nach 40 Jahren

Abschied in der Kita ?Anna Maria? in Badersleben. Nach 40 Jahren geht Erzieherin Dorit Lindau in den Ruhestand. Neben ihr sitzt Mathilda Friedrich, die sie schrecklich vermissen wird.

Badersleben - „Es wird Zeit für das, was war, Danke zu sagen, damit das, was werden wird, unter einem guten Stern beginnt.“ Mit diesen Worten hat sich das Team der katholischen Kindertagesstätte „Anna Maria“ in Badersleben von seiner langjährige und engagierte Mitarbeiterin Dorit Lindau verabschiedet. Sie geht nun in ihren verdienten Ruhestand.

Dorit Lindau war über 40 Jahre als Erzieherin tätig und ist seit der Eröffnung der Kindertagesstätte „Anna Maria“ im September 1991 immer ein Teil des Teams gewesen. Viele der Mädchen und Jungen, die während der Jahre durch ihre Hände gegangen sind, haben heute selbst wieder Kinder, die wiederum die liebevolle Fürsorge von Dorit Lindau kennen gelernt haben.

„Sie war eine Bereicherung für unsere Einrichtung und die vielen Kindergartenkinder, die sie während ihrer Laufbahn begleitet hat“, sagt Patricia Esser, die Leiterin der Kita. Mit ihrem riesigen Erfahrungsschatz und ihrer offenen Herzlichkeit sei sie für alle Kolleginnen stets eine Ansprechpartnerin und oft auch eine große Hilfe gewesen. „Unser gesamtes Team ist sehr wehmütig, die gute Freundin zu verlieren, gleichzeitig nehmen wir aber auch voller Freude Anteil am neuen Lebensabschnitt von Dorit Lindau mit dem nun beginnenden Ruhestand und wünschen ihr von Herzen nur das Beste.“

Blumenstrauß, der nie verwelken soll

Die Kinder und die Mitarbeiterinnen haben die liebgewonnene Kollegin mit Liedern, Gedichten und gebastelten Blumen der Kinder als „großen Blumenstrauß, der so schnell nicht verwelken möge“, verabschiedet. Zwar war, coronabedingt, die ursprünglich geplante große Verabschiedung nicht möglich, doch selbst die kleine Feierstunde traf mitten ins Herz. Und groß war die Freude als das als Vertreterin der Ehemaligen eingeladene Kita-Kind Theres Friedrich erschien, heute eine erwachsene Frau, deren Kinder nun selbst in der Dorit-Lindau-Gruppe betreut werden. Theres Friedrich hatte die Grüße vieler Eltern mitgebracht und bedankte sich im Namen aller für die jahrelange immer gute Betreuung der Mädchen und Jungen Kinder und brachte Glückwünsche alter Kollegen und Kinder sowie Geschenke der Gruppe mit, die den Ruhestand versüßen sollen.

„Ade du schöne Kindergartenzeit - wir werden uns wiedersehen“ sangen alle gemeinsam zum Ende der kleinen Verabschiedungsfeier, als großem Wunsch aller Kinder und Kolleginnen.