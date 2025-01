Es ist der erste Termin im Festkalender von Halberstadt. Am Montag , 13. Januar, lädt die Stadt zum Hilariusmahl ein und in diesem Jahr kommt Bundesprominenz zu Besuch. Warum das vor allem die Fußballer freuen wird.

Essen und Trinken in guter Gesellschaft: Welcher Fußball-Promi das Hilariusmahl in Halberstadt besucht

Zwei bekannte Gesichter und der Herr rechts kommt am Montag nach Halberstadt.

Halberstadt. - Der Ablauf der Veranstaltung ist bekannt. Aber dennoch gibt es für die 32. Ausgabe des Hilariusmahls noch einige Unbekannte. So wird die Öffentlichkeit erst bei der Veranstaltung am Montagabend erfahren, wer in diesem Jahr den Silbernen Roland bekommt. Immerhin ist dies die höchste Auszeichnung der Stadt.