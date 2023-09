Schlanstedt (vs) - Eine Frau aus Schlanstedt im Fernsehen: Das aufregende Wochenende begann für Gudrun und ihrem Ehemann Eckehard mit einer Hotelübernachtung in Hannover. In dem Hotel verbrachten die drei den Abend vor der Sendung und konnten sich bei einem 5-Gänge-Menü verwöhnen lassen.

Dort lernte die 72-jährige Gudrun aus Schlanstedt dann auch ihren Gegenspieler Friedbert aus Hildesheim in Niedersachsen kennen.

Am Sonntag, 3. September, ging es dann direkt zu den Proben in das berühmte „BINGO!“-Studio in Hannover. Um Punkt 17 Uhr startete dann die Live-Show im NDR Fernsehen. Den ersten Punkt im Schätzspiel holte Gudrun. Im weiteren „BINGO!“-Quiz hatte Gudrun dann aber nicht mehr Glück: Für das große Finale hat es leider nicht gereicht.

Ihr Trostpreis: eine Design-Soundanlage von Sonoro im Wert von 1.100 Euro. Gudrun war aber ganz und gar nicht traurig und freut sich über die Anlage.

„Bingo! - Die Umweltlotterie“ gibt es jeden Sonntag live im NDR Fernsehen. Es wurden bislang mehr als 250 Millionen €uro für Umweltprojekte eingespielt.