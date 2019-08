In Halberstadt musste aufgrund eines Feuerwehreinsatzes die Bundesstraße 81 gesperrt werden. Symbolbild: Martin Rieß

In Halberstadt hat am Mittwochmorgen eine Mietwohnung lichterloh in Flammen gestanden. Die Rettung der Nachbarn gestaltete sich schwierig.

Halberstadt l Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus in der Magdeburger Straße wurde gegen 5.40 Uhr von einem vorbeifahrenden Autofahrer entdeckt, der sofort Polizei, Feuerwehren und Rettungskräfte alarmierte. Als die ersten Retter vor Ort eintrafen, stand das Wohnzimmer einer Erdgeschosswohnung bereits lichterloh in Flammen. Die erste Befürchtung beim Eintreffen, dass sich in dieser Wohnung noch die Mieterin aufhält, habe sich glücklicherweise nicht bestätigt, so Einsatzleiter Thomas Dittmer von der Feuerwehr Halberstadt auf Anfrage gegenüber der Volksstimme. Feuerwehr und Rettungskräfte waren nach dem Eingang des Notrufs mit einem personellen und technischen Großaufgebot an die Unglücksstelle geeilt. Was gut war, denn die Rettung der insgesamt sechs Hausbewohner gestaltete sich extrem schwierig und kompliziert. Weil das Treppenhaus des insgesamt dreigeschossigen Gebäudes völlig verqualmt war, mussten die Mieter der Nachbarwohnungen mit der Drehleiter gerettet werden. Letztlich konnten alle Mieter das Haus unverletzt verlassen. Die stark befahrene Bundesstraße 81 war während der Lösch- und Rettungsarbeiten von 5.45 Uhr bis etwa 7.30 Uhr zunächst voll und anschließend bis etwa 8 Uhr halbseitig gesperrt. Die Polizei hielt sich mit Angaben zur Brandursache noch zurück. Sicher sei lediglich, dass das Feuer in der Erdgeschosswohnung ausgebrochen sei. Der Experte für Brandursachenermittlungen soll seine Ermittlungen vor Ort erst am Donnerstag aufnehmen. Die Erdgeschosswohnung ist unbewohnbar, der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die übrigen Wohnungen können laut Feuerwehr nach entsprechender Lüftung wieder genutzt werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet.

