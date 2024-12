Röderhof. - „Jeder packt 24 kleine, gleiche Geschenke ein - und bekommt dafür am Ende einen kompletten Adventskalender zurück“, erläutert Nancy Hecht das Konzept einer besonderen Vorweihnachtsaktion, die jetzt im Huy gestartet ist.

Als Landfrauenverein Huy-Fallstein-Harz habe man entschieden, sich daran zu beteiligen: „Michaela Kühn hat ihre Seifen beigesteuert und Sabrina Fredersdorf Marmelade. Brombeer-Spekulatius, passend zur Weihnachtszeit“, so Nancy Hecht weiter. Sie habe die Sachen dann eingesammelt, verpackt und nummeriert.

Adventskalender enthält Dekoartikel, Kosmetik, Süßes und mehr

„Im Gegenzug haben wir dann zwei komplette Kalender mit jeweils 24 kleinen Geschenktütchen bekommen - von denen wir nicht wissen, was drin ist. Das kann alles mögliche sein, was zum Naschen, Deko oder was Gebasteltes.“ Der Überraschungsmoment mache ja schließlich einen Teil des Vorweihnachtszauber aus.

Da das Ziel des erst dieses Jahr gegründeten Vereins sei, Kinder und Senioren sowie Einrichtungen zu deren Wohle zu unterstützen, habe man gemeinsam entschieden, die Kalender nicht zu behalten, sondern zu spenden.

Spende an Seniorenzentrum und Jugendklub

„Einen haben gestern wir dem Jugendzentrum 'Rolle' in Halberstadt gegeben - und einen bekommt das Röderhofer Seniorenzentrum“, sagt Nancy Hecht bei der Übergabe am Freitagnachmittag im Röderhofer „Huyblick“. Doch seien die Geschenke dabei nicht für die Kinder beziehungsweise Senioren gedacht, sondern für die Mitarbeiter - zur Unterstützung ihrer Arbeit.

„Das ist eine total schöne Idee und wir freuen uns sehr über dieses tolle Geschenk“, sagt Claudia Rappe, Leiterin des Seniorenheimes in Röderhof. „Wir haben hier in Summe 38 Mitarbeiter in Verwaltung, Pflege, Küche und Technik-Bereich. Wir wissen noch nicht genau, wie wir die Päckchen aufteilen, aber da wird uns ganz sicher etwas einfallen.“