Der Tod in der Stadt Osterwieck wird teuer. Doch erscheint das nur als Vorbote auf das, was ab 2026 droht.

Stadt Osterwieck. - Eigentlich ist der bevorstehende Stadtratsbeschluss über die neuen Friedhofsgebühren eine Altlast. Denn sie sind für den Zeitraum 2023 bis 2025 kalkuliert, werden aber frühestens erst nach der kommenden Ratssitzung in Kraft treten. Ausdrücklich nicht rückwirkend.

Im Juni 2023 vom zuständigen Stadtratsausschuss für Umwelt, Ordnung und Sicherheit wegen zu vieler Fragen und fehlender Antworten an die Stadtverwaltung zurückgewiesen, kamen sie zwar im November 2023 nochmals in dieses Ratsgremium, sind aber bis heute nicht beschlossen worden. Aus „vielen Gründen, auch inneramtlichen“, wie Friedhofs-Sachbearbeiter Dennis Ponto diese Woche auf einer Ausschusssitzung einräumte.

So haben nach wie vor die im November 2019 beschlossenen Gebühren Gültigkeit. Sieht man es positiv, wurden Hinterbliebene damit von der anstehenden Preisexplosion verschont. Denn die meisten Gebühren erhöhen sich um fast die Hälfte, einige Positionen gar um das Doppelte. Sieht man es negativ, fehlt damit Geld in der Stadtkasse. Denn die Kommune strebt kostendeckende Gebühren an. So weist der gesamte Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen im Haushaltsplan 2024 ein Defizit von über 300.000 Euro aus.

Für die Hälfte der Ausschussmitglieder ist – durch die zwischenzeitlichen Kommunalwahlen – das Thema neu gewesen. Doch es waren die „Alten“, die auf der Sitzung diese Woche mit ihrer Kritik ansetzten. Michael Körtge (Die Linke) wollte das Thema gar ganz von der Tagesordnung nehmen, weil die Verwaltung trotz der Zurückweisung 2023 wieder jene Kalkulation vom März 2023 vorgelegt hatte. Körtge bekam aber keine Mehrheit. Rüdiger Seetge (Die Linke) empfand die Kalkulation weiterhin als nicht nachvollziehbar.

Das Gros der Kosten, erklärte Dennis Ponto, mache die Friedhofspflege aus. Diese ist an eine Firma vergeben. Und das bleibt auch so, denn der Stadtrat hat nach einer Grundsatzabwägung im Vergleich mit dem kommunalen Bauhof dieses Frühjahr den Pflegeauftrag aufs Neue an eine Firma vergeben. Zu deutlich höheren Konditionen, wie im Ausschuss angedeutet wurde.

Diese werden aber erst in der Kalkulation für 2026 bis 2028 gebührenwirksam, womit schon der nächste Preisknall für die Grabstellen naht. Und das möglicherweise auch für die Trauerhallen. Denn für die gerade fertig gestellte neue Trauerhalle in Deersheim müssen dann die Abschreibungen in die Gebührenkalkulation mit einfließen.

„Eigentlich müsste man jedes Jahr erhöhen, um nicht in Schwulitäten zu kommen“, meinte Ausschussvorsitzender Hartmut Janitzky (CDU). Oder ein e Preisgleitklausel einführen. Dann gäbe es jährlich sanftere Steigerungen, statt alle drei Jahre so heftige.

Gäbe es noch Stellschrauben, um die Friedhofskosten zu senken? Dennis Ponto schätzte auf eine Abgeordnetenanfrage ein, dass noch Teilflächen von Friedhöfen aus der Bewirtschaftung und damit Kalkulation herausgenommen werden könnten. Egon David (AfD) schlug vor, dass rüstige Senioren im Sinne des bürgerschaftlichen Engagements ehrenamtlich Pflegearbeiten übernehmen könnten. Doch dem steht wohl die Praxis entgegen. Uwe Reuer (CDU) erinnerte daran, dass so etwas vor einigen Jahren mit der Pflege von Blumen- und Grünflächen in der Stadt schon einmal angelaufen sei, aber letztendlich nicht funktioniert habe. Da es sich auf den Friedhöfen um verlässliche Arbeiten handelt, sei das Risiko einfach zu groß.

Mit 5:2 Stimmen wurde die Gebührensatzung zur Beschlussfassung an den Stadtrat weitergeleitet.