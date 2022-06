Für die Feuerwehr: Was hinter dem italienischen Abend in Pabstorf steckt

Ortswehrleiter Kevin Romahn (links) und Niklas Hafemann vom Jugendclub suchen gemeinsam nach weiteren Rezeptideen für den italienischen Abend am 1. Juli in Pabstorf.

Pabstorf - Normalerweise schließt sich an das Jahresfest der Pabstorfer Kita ein vom örtlichen Chor gestalteter Abend an. Da dies in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist, hat Kita-Leiterin Angrid Harre in einer der jüngsten Ortschaftsratssitzungen angefragt, ob eventuell ein anderer Verein „einspringen“ möchte. Schließlich stehe das große Zelt im Park bereits und könnte so doppelt genutzt werden.