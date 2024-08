Gemeindebürgermeister Maik Berger (links) begrüßt die neuen Ortsbürgermeister im Amt: Klaus Moetefindt in Eilsdorf, Waltraud Beck in Schlanstedt, Olaf Beder in Badersleben, Jenny Kräcker in Aderstedt, Ricardo Dunker in Dedeleben, Thomas Steckhan in Dingelstedt, Diana Wenig in Eilenstedt, Matthias Winkler in Pabstorf, Joanna Wegewitz in Huy-Neinstedt und Falko Knocke in Vogelsdorf.

Foto: Maria Lang