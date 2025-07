Vier Monate ist es her, dass das Vereinsheim im Huy-Ort Dingelstedt komplett abgebrannt ist. Noch immer ist der SV Fortuna auf Hilfe und Unterstützung angewiesen - die jetzt aus unerwarteter Richtung kommt.

Dingelstedt. - In der Nacht zum 9. März hat ein Feuer das Vereinsheim in Dingelstedt zerstört, die dort untergebrachten Vereine obdachlos gemacht und ihnen zahlreiche Erinnerungsstücke geraubt. Die Welle der Hilfsbereitschaft, die Sport- und Schützenverein in den vergangenen Wochen erreicht hat, war riesig - und wird nun um eine weitere Aktion ergänzt.