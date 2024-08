Stadt Osterwieck. - Seit gut einem Jahr wird gebaut in den Straßen von zwölf Osterwiecker Orten. Die Deutsche Glasfaser will hier für das superschnelle Internet der Zukunft sorgen. Dafür werden 67 Kilometer Leitungen verlegt. Das Gros ist auch bereits unter der Erde. Offen ist nach Auskunft von Herbert Spies, Pressesprecher der Deutschen Glasfaser, lediglich noch der Ortskern von Osterwieck, darunter die Altstadt.

Dass gegenwärtig die Arbeiten ruhen, keine Bautrupps in der Stadt zu sehen sind, hängt mit der Ferienzeit zusammen. „Derzeit ruht der Bau, weil der ausführende Baupartner Urlaub macht. Die Männer werden ab September wieder im Einsatz sein“, informierte Spies.

Die Arbeiten in der Altstadt sollen übrigens von einer örtlichen Straßenbaufirma erledigt werden, weil das historische Pflaster besonderer Sachkenntnis und Aufmerksamkeit bedürfe. „Hierzu wird es zeitnah einen Termin vor Ort mit der Stadt und den jeweiligen Baufirmen geben“, so Spies.

Die Glasfaserkabel sind in der Regel bis an die Hauswände verlegt worden. Die Frage ist nun, wann die Kabel in die Gebäude gelegt werden und natürlich, wann die Haushalte das angekündigte superschnelle Internet nutzen können. Immerhin liegt die Werbeaktion, die sogenannte Nachfragebündelung, auch schon wieder zwei Jahre zurück. Und bei einer Informationsveranstaltung Mitte Juli 2023 war eine Aktivierung der Glasfaserschlüsse in den Häusern ab dem zweiten Quartal 2024 in Aussicht gestellt worden.

„Der Ausbau eines komplett neuen Glasfasernetzes ist ein komplexes Infrastrukturausbauprojekt, das mit jeder Menge Koordinationsaufwand und Detailplanung verbunden ist“, erläuterte der Unternehmenssprecher. „Oftmals ist der Netzausbau durch Deutsche Glasfaser die umfangreichste Baumaßnahme in der Geschichte einer Kommune. Zeitweise Belastungen, Verzögerungen oder Schäden während der jeweils mehrmonatigen Bauphase lassen sich aufgrund der Komplexität und hohen Bauintensität trotz exakter Planung und Vorsorge nicht immer gänzlich vermeiden.“

„Geplant ist Stand heute, dass die Haushalte ihren Glasfaseranschluss voraussichtlich Ende 2025 werden nutzen können“, blickte Herbert Spies voraus. „Wir werden alles daransetzen, den Ausbau so schnell voranzutreiben, wie es die Umstände zulassen.“

Warum braucht es noch so lange? Das Problem sind die Überlandleitungen von Ort zu Ort, Backbone-Anbindung genannt. Sie „ist aufgrund verschiedener Herausforderungen erst seit April 2024 vertraglich geregelt und wird im kommenden Jahr realisiert werden. Der Baupartner dafür ist inzwischen beauftragt“, so Spies.

Die Deutsche Glasfaser rechne mit der Fertigstellung dieser Leitungen in der zweiten Jahreshälfte 2025. Vorausgesetzt, dass bei solchen großen Bauprojekten auftretenden Unwägbarkeiten wie Witterung und Genehmigungen durch Behörden den Zeitplan nicht in die Länge ziehen. „Hinzu kommt, dass es sich im Ausbaugebiet um die höchste, sogenannte Bodenklasse sieben handelt. Dazu gehören unter anderem schwer lösbarer Fels und Felsarten, die einen inneren, mineralisch gebundenen Zusammenhalt und eine hohe Festigkeit haben.“

Erst wenn die Überlandleitungen liegen, würden die jetzt vor den Häusern befindlichen Glasfaserkabel nach innen verlegt, schilderte Spies. Das sei eine komplett andere Arbeit als jetzt bei der Erschließung in den Straßen und erledige daher ein spezialisierter Bautrupp.

Im Bauausschuss des Stadtrates war kürzlich von einem Baustopp in Osterwieck die Rede gewesen. Herbert Spies erläuterte dazu: „Ein einzelner Bautrupp ist vom zuständigen Bauleiter von Deutsche Glasfaser wegen mangelhafter Qualität und unzureichender Baustellenabsicherung mehrfach angemahnt worden. Weil keine Verbesserung zu sehen war, ist gegen diesen einzelnen Trupp ein Baustopp ausgesprochen worden. Diese Gruppe Bauarbeiter ist inzwischen nicht mehr für unseren Baupartner in Osterwieck tätig.“

Die Stadt und die Deutsche Glasfaser hätten zuvor schon mehrfach aufgrund von Mängeln und unzulänglicher Baustellenabsicherung einen Baustopp verhängt, so der Unternehmenssprecher weiter. „Dieser dauerte nie länger als ein bis zwei Tage. Von diesem Baustopp ist jedoch nicht die gesamte Baumaßnahme betroffen, weil im gesamten Ausbaugebiet in der Regel vier bis fünf Kolonnen unterwegs sind.“