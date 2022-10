Großbrand in Haus Nienburg: Löscheinsatz dauert weiter an

Die lodernden Flammen in Haus Nienburg sind gelöscht und die angrenzenden Gebäude gerettet. Und doch gibt es für die Kameraden vor Ort noch sehr viel zu tun – ein Ende ist so schnell nicht in Sicht.

Haus Nienburg - Noch immer kräuseln sich Rauchschwaden in den Himmel. Der Geruch von Feuer hängt in der Luft. Die Landesstraße 79 ist in Richtung Haus Nienburg sowohl von Eilenstedt als auch von Schwanebeck kommend weiterhin gesperrt. Anlass all dessen ist der Großbrand einer Scheune am Ortsrand von Haus Nienburg, der seit der Nacht zum Sonntag die Feuerwehren beschäftigt (die Volksstimme berichtete).