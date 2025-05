Wohnen im Harz Grundsteinlegung für neues Zuhause von 160 Senioren in Halberstadt

Direkt am Goldbach entsteht in Halberstadt eine neue Seniorenwohnanlage. Für das Projekt auf dem Areal der ehemaligen Brauerei ist am 26. Mai der Grundstein gelegt worden. Der erste Rohbau wächst bereits in die Höhe.