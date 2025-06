Dingelstedt. - Zum 1. Januar ist in der Gemeine Huy eine neue Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in Kraft getreten. Diese sah, aufgrund fehlender Datensätze seitens des Finanzamtes jedoch keine Änderung vor - die Hebesätze blieben zunächst auf Vorjahresniveau. Doch behielt man sich vor, von der rechtlichen Möglichkeit, bis 30. Juni rückwirkend die Sätze anzupassen, Gebrauch zu machen. Was nun geschehen soll.

