Gute Saison mit unklarem Ausgang: Freibad-Teams ziehen Bilanz

Gemeinde Huy - Vier Freibäder gibt es in der Gemeinde Huy: Aderstedt, Badersleben, Dedeleben und Eilenstedt – mit ganz unterschiedlichen Strukturen. Das Bad in Badersleben ist weiterhin in kommunaler Hand und wird rein von der Kommune betrieben. Das Eilenstedter Bad hingegen gehört zwar weiterhin der Gemeinde, wird jedoch den Vorgaben der Kommunalaufsicht entsprechend, die nur noch ein kommunales Bad zuließ, von einem Förderverein betrieben. Die Bäder in Dedeleben und Aderstedt werden komplett durch ihre Fördervereine getragen.