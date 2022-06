Halberstadt: Brückenbauer starten durch

Halberstadt - Die Marktschwärmer wollen Brücken vom Lebensmittelerzeuger direkt zum Verbraucher schlagen. Praktisch eine direkte Verbindung. Lange und teure Lieferketten sollen vermieden werden, um auch die Umwelt zu schonen. Außerdem soll die Wirtschaft vor Ort, also viele kleine und mittelständische Unternehmen in der Region, damit direkt gefördert werden. Mitte Januar ging die Marktschwärmerei Halberstadt an den Start, eine von insgesamt über 120 in ganz Deutschland für regionale Produkte und die erste im Harzkreis.