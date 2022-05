Halberstadt: Domstolle kommt wieder in den Keller

Nun ist sie wieder in den Domkeller gebracht, die Halberstädter Domstolle. Das süße Gebäck ist begehrt, limitiert und hilft guten Zwecken.

Halberstadt - Bis zum Beginn des Advents wird es im Remzterkeller ruhen, das süße Gebäck. In dem aus dem 13. Jahrhundert stammenden Gewölbe werden sich die Aromen entfalten. In der Backstue hat Peter Potratz Mathias Hlady und Lehrling Philipp Bertram im Schlepptau. Die Hauptproduktion ist durch, jetzt geht es an ein ganz besonderes Backwerk.