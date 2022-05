Halberstadt: Fluchtweg für den Ernstfall

Halberstadt - Ein absolutes Sorgenkind ist seit langer Zeit das Thema zweiter Fluchtweg an der Miriam-Lundner-Grundschule in Halberstadt. Der Brandschutz fordert für das Gebäude, in dem sich im Erdgeschoss die Sporthalle befindet, einen zweiten Fluchtweg. Der ist vor allem für die beiden Unterrichtsräume im Obergeschoss über der Turnhalle wichtig. Sollte die Flucht über das Treppenhaus bei einem Feuer im Gebäude nicht mehr möglich sein, würden die Schüler und Lehrer plötzlich in einer gefährlichen Falle fest sitzen.